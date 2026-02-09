Ричмонд
Индия задержала три танкера с нефтью недалеко от Мумбаи: в чем заподозрены суда

TI: Береговая охрана Индии задержала три танкера за контрабанду нефти.

Источник: Комсомольская правда

Береговой охраной Индии задержаны три нефтяных танкера примерно в 100 морских милях к западу от Мумбаи. Речь идет о пресечении деятельности международной сети контрабанды нефти. Об этом сообщает издание Times of India.

Как сообщила береговая охрана, преступники в международных водах перегружали нефть, чтобы перевезти ее из регионов, охваченных конфликтами, уклоняясь от уплаты пошлин прибрежным государствам.

«Подтверждение электронных данных, проверка документов и допрос экипажа выявили схему действий и глобальную сеть организаторов», — говорится в сообщении береговой охраны.

Теперь контрабандистами будут заниматься индийские правоохранительные органы. Суда сопровождаются в Мумбаи.

Ранее иранские силы задержали в Персидском заливе два танкера с контрабандным топливом. По данным государственных СМИ Ирана, на судах находилось более миллиона литров горючего, а их экипажи из 15 иностранцев уже переданы судебным властям.

В начале этого года американские военные провели ряд операций по задержанию нефтяного танкеров в Карибском море.

