В Петербурге пройдут мероприятия в день 145-летия со дня смерти Достоевского

Начало программы запланировано на 13:00 по мск в Некрополе мастеров искусств Государственного музея городской скульптуры, расположенного на площади Александра Невского, дом № 1. Здесь состоятся торжественно-памятные церемонии — поминальная служба и возложение венков на месте захоронения классика русской литературы. Мероприятие организовано при поддержке ряда организаций, включая Государственный музей городской скульптуры, Свято-Троицкий собор Александро-Невской Лавры и Русскую христианскую гуманитарную академию имени Ф. М. Достоевского. Следующим этапом станет проведение панихиды в храме Владимирского собора Божьей матери.
Вечером в стенах Литературно-мемориального музея Достоевского гости смогут насладиться музыкальным концертом «Музыкальное посвящение Ф. М. Достоевскому». Программа вечера включает сочинения выдающихся композиторов, среди которых Людвиг ван Бетховен, Фридерик Шопен, Михаил Глинка и Франц Лист. За фортепиано выступит известный пианист Николай Мажара, обладатель наград международных музыкальных состязаний и преподаватель фортепианного искусства в Консерватории Санкт-Петербурга имени Николая Андреевича Римского-Корсакова.
Дополнительно сотрудники музея предложат вниманию гостей серию коротких тематических экскурсий по мемориальному жилищу автора. Эти экскурсии проведут добровольцы из числа молодых участников образовательного проекта «Молодежь — Достоевскому», организованного силами самого литературного музея.