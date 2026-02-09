Ричмонд
В Петербурге пройдут мероприятия в день 145-летия со дня смерти Достоевского

В память о великом писателе Федоре Михайловиче Достоевском Петербург отметит 145-летнюю годовщину со дня его кончины рядом мероприятий, запланированных на 9 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: Piter.TV

Начало программы запланировано на 13:00 по мск в Некрополе мастеров искусств Государственного музея городской скульптуры, расположенного на площади Александра Невского, дом № 1. Здесь состоятся торжественно-памятные церемонии — поминальная служба и возложение венков на месте захоронения классика русской литературы. Мероприятие организовано при поддержке ряда организаций, включая Государственный музей городской скульптуры, Свято-Троицкий собор Александро-Невской Лавры и Русскую христианскую гуманитарную академию имени Ф. М. Достоевского. Следующим этапом станет проведение панихиды в храме Владимирского собора Божьей матери.

Вечером в стенах Литературно-мемориального музея Достоевского гости смогут насладиться музыкальным концертом «Музыкальное посвящение Ф. М. Достоевскому». Программа вечера включает сочинения выдающихся композиторов, среди которых Людвиг ван Бетховен, Фридерик Шопен, Михаил Глинка и Франц Лист. За фортепиано выступит известный пианист Николай Мажара, обладатель наград международных музыкальных состязаний и преподаватель фортепианного искусства в Консерватории Санкт-Петербурга имени Николая Андреевича Римского-Корсакова.

Дополнительно сотрудники музея предложат вниманию гостей серию коротких тематических экскурсий по мемориальному жилищу автора. Эти экскурсии проведут добровольцы из числа молодых участников образовательного проекта «Молодежь — Достоевскому», организованного силами самого литературного музея.