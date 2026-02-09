В Петербурге пройдут мероприятия в день 145-летия со дня смерти Достоевского

Начало программы запланировано на 13:00 по мск в Некрополе мастеров искусств Государственного музея городской скульптуры, расположенного на площади Александра Невского, дом № 1. Здесь состоятся торжественно-памятные церемонии — поминальная служба и возложение венков на месте захоронения классика русской литературы. Мероприятие организовано при поддержке ряда организаций, включая Государственный музей городской скульптуры, Свято-Троицкий собор Александро-Невской Лавры и Русскую христианскую гуманитарную академию имени Ф. М. Достоевского. Следующим этапом станет проведение панихиды в храме Владимирского собора Божьей матери.