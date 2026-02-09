Диёра Келдиёрова получила международную награду за основанный ею дзюдо-клуб

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Олимпийской чемпионке Диёре Келдиёровой вручили престижную награду за ее проект дзюдо-клуба, сообщает Национальный олимпийский комитет Узбекистана.
Международная федерация дзюдо признала дзюдо-клуб Диёры Келдиёровой лучшим проектом для детей в 2025 году.
Торжественное награждение прошло в рамках «Большого шлема» в Париже.
Напомним, дзюдо-клуб Келдиёровой открылся в конце февраля 2025 года в Ташкенте. Церемония открытия прошла в общеобразовательной школе № 17. В мероприятии приняли участие руководители Международной федерации дзюдо (IJF), Министерства спорта, Национальных Олимпийского и Паралимпийского комитетов Узбекистана, а также Федерации дзюдо республики.
Во время выступления на церемонии открытия официальные лица отметили, что развитие дзюдо в Узбекистане вышло на новый уровень, и выразили уверенность в том, что данный клуб в будущем взрастит таких же чемпионов, как Диёра Келдиёрова.
На данный момент Диёра Келдиёрова является действующим лидером мирового рейтинга по дзюдо и первой женщиной из Узбекистана, выигравшей олимпийское золото в данной дисциплине.