Утром 9 февраля в Ростовской области объявили отбой беспилотной опасности

Утром в понедельник, 9 февраля, в Ростовской области объявили отбой беспилотной опасности. Об этом жителей региона проинформировали в рассылке РСЧС.
Накануне вечером дончан предупредили о возможной атаке дронов. Их попросили укрыться в помещениях и не подходить к окнам.
Напомним, в субботу, 7 февраля, силы ПВО ликвидировали вражеские дроны над Чертковским, Боковским, Кашарским и Шолоховским районами Ростовской области. По предварительным данным, никто не пострадал, и разрушений на земле нет.
Жителям региона рекомендуют следить за официальными уведомлениями РСЧС и четко выполнять инструкции при новых угрозах.
