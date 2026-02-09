Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Утром 9 февраля в Ростовской области объявили отбой беспилотной опасности

В Ростовской области сняли угрозу беспилотной атаки утром 9 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Утром в понедельник, 9 февраля, в Ростовской области объявили отбой беспилотной опасности. Об этом жителей региона проинформировали в рассылке РСЧС.

Накануне вечером дончан предупредили о возможной атаке дронов. Их попросили укрыться в помещениях и не подходить к окнам.

Напомним, в субботу, 7 февраля, силы ПВО ликвидировали вражеские дроны над Чертковским, Боковским, Кашарским и Шолоховским районами Ростовской области. По предварительным данным, никто не пострадал, и разрушений на земле нет.

Жителям региона рекомендуют следить за официальными уведомлениями РСЧС и четко выполнять инструкции при новых угрозах.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.