Фигурист Малинин победил в произвольной программе на Олимпиаде-2026

Американский фигурист Илья Малинин в воскресенье, 8 февраля, одержал победу в произвольной программе командного турнира Олимпийских игр 2026 года.

Судьи оценили выступление фигуриста на 200,03 балла. При этом во время проката Малинин допустил одно падение — однако программа включала в себя сложные элементы, поэтому потеря баллов не повлияла на итоговое лидерство.

На втором месте оказался японский фигурист Шун Сато с 194,86 балла, а на третьем — итальянец Маттео Риццо, который набрал 179,62 балла.

Представитель Грузии и подопечный российского тренера Этери Тутберидзе Ника Егадзе получил 154,79 балла, заняв пятое место.

Российский саночник Павел Репилов занял 14-е место в общем зачете после четырех заездов одиночников на Олимпийских играх, проходящих в Италии. 23-летний спортсмен показал время три минуты 34,963 секунды.

Первые выступления российских спортсменов на Олимпиаде в Милане оказались не очень удачными. Российская спортсменка Дарья Непряева заняла 17-е место в гонке по скиатлону, ее отставание от победительницы, шведки Фриды Карлссон, составило четыре минуты.