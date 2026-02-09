Ричмонд
Маск хочет расследовать дело Эпштейна: бизнесмен готов платить за данные о клиентах

Маск обещает заплатить за адвокатов всем, кто даст показания о клиентах Эпштейна.

Источник: Комсомольская правда

Американский предприниматель Илон Маск пообещал оплатить услуги адвокатов людям, которые согласятся дать показания о клиентах скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна и из-за этого столкнутся с юридическим преследованием. С соответствующим объявлением бизнесмен выступил в соцсети X.

Поводом для заявления стала дискуссия в Сети о том, почему список предполагаемых клиентов Эпштейна до сих пор не был передан Конгрессу США для публикации. Один из пользователей предположил, что возможные свидетели опасаются судебных исков и других юридических последствий.

В ответ Маск заявил, что готов взять на себя расходы на их юридическую защиту.

«Я оплачу защиту любому, кто расскажет правду об этом и из-за этого попадет под иск», — написал предприниматель.

Напомним, в связях с Эпштейном ранее подозревали и самого Маска. Предприниматель Рид Хоффман заявлял, что миллиардер получал приглашения на остров финансиста. Сначала Маск пытался все отрицать, но потом все-таки признал данный факт. Однако добавил, что приглашение все-таки не принял и никуда не ездил.

