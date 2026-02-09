Лавров словами Высоцкого прокомментировал поиски русского следа в деле Эпштейна

Ранее имя певицы Аллы Пугачевой нашли в массиве файлов по делу Эпштейна, которые опубликовал Минюст США. Письмо с ее упоминанием было написано венчурным инвестором и бывшим советником основателя Microsoft Билла Гейтса по науке и технологиям Борисом Николичем. Известно, что этот человек был близким партнером Эпштейна и потенциальным наследником бизнеса. Само письмо было отправлено 13 января 2014 года и называлось «Миссия выполнена для некоторых».