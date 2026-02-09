Лавров словами Высоцкого прокомментировал поиски русского следа в деле Эпштейна

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ отреагировал на заявления о якобы «русском следе» в деле американского финансиста Джеффри Эпштейна. Он отметил, что на Западе пытаются найти связь России с этим делом, несмотря на отсутствие оснований.
— Там пытаются искать какие-то «русские следы» во всей этой куче. Как пел (певец и поэт Владимир) Высоцкий, «Проникновенье наше по планете особенно заметно вдалеке», — сказал министр.
По его словам, публикация материалов по делу Эпштейна позволила по-новому взглянуть на происходящее внутри политических и финансовых кругов Запада и увидеть роль так называемого «глубинного союза», который, как отметил Лавров, управляет западными странами и пытается влиять на весь мир.
— То, что это вообще ниже человеческого понимания, то, что это чистой воды сатанизм, наверное, нормальному человеку объяснять не нужно, — сказал Лавров.
Ранее имя певицы Аллы Пугачевой нашли в массиве файлов по делу Эпштейна, которые опубликовал Минюст США. Письмо с ее упоминанием было написано венчурным инвестором и бывшим советником основателя Microsoft Билла Гейтса по науке и технологиям Борисом Николичем. Известно, что этот человек был близким партнером Эпштейна и потенциальным наследником бизнеса. Само письмо было отправлено 13 января 2014 года и называлось «Миссия выполнена для некоторых».