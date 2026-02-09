В России нашли способ выращивать растение, применяемое в китайской медицине

Целастрол — биологически активное вещество, которое содержится в растении лэйгонтенг, произрастающем в Восточной Азии (Япония, Китай, Корея). Исследования показали, что экстракты этого растения могут быть полезны при лечении многих хронических заболеваний — от аутоиммунных и нейродегенеративных до диабета II типа и рака. Однако из-за риска серьезных побочных эффектов (например, диареи и тошноты) продажа экстрактов этого растения во многих странах запрещена, поэтому ученые сосредоточились на изучении отдельных компонентов экстракта, чтобы снизить нежелательные реакции.