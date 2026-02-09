В России нашли способ выращивать растение, применяемое в китайской медицине

НОВОСИБИРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Ученые в Новосибирске разработали и запатентовали новый способ выращивания распространенного в Азии растения лэйгонтенг, использующегося в китайской традиционной медицине. Благодаря методу в корнях повышается синтез целастрола — природного соединения, которое показало терапевтический эффект против целого ряда заболеваний, следует из патента, с которым ознакомился ТАСС.
Целастрол — биологически активное вещество, которое содержится в растении лэйгонтенг, произрастающем в Восточной Азии (Япония, Китай, Корея). Исследования показали, что экстракты этого растения могут быть полезны при лечении многих хронических заболеваний — от аутоиммунных и нейродегенеративных до диабета II типа и рака. Однако из-за риска серьезных побочных эффектов (например, диареи и тошноты) продажа экстрактов этого растения во многих странах запрещена, поэтому ученые сосредоточились на изучении отдельных компонентов экстракта, чтобы снизить нежелательные реакции.
«Задачей изобретения является создание надежного сырьевого источника с высоким содержанием целастрола и не содержащего синтетических стимуляторов роста», — говорится в патенте.
Для получения высокого содержания биологически активного соединения ученые при появлении первых побегов растения добавили специальную почвенную бактерию. Она встраивается в геном растений и вызывает бурный рост корней на поверхности. По данным ученых, увеличение биомассы растения происходит до 70 дней. «С увеличением биомассы и возраста культуры продукция целастрола увеличивается, что говорит о том, что рост культуры корней и продукция целастрола — сопутствующие процессы», — отмечается в документе.
Авторы патента отмечают, что производство сырья не зависит от сезонных и климатических изменений и легко масштабируется. Высокое содержание природного соединения в массе сухого сырья позволяет рассматривать данную биомассу как сырьевой источник для целастрола. Новый метод разработали сотрудники Новосибирского института органической химии и Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН.