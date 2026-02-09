Ричмонд
Приморский Партизанск защитят от наводнений

В ближайшие дни технику агентства по мелиорации и гидротехническим сооружениям Приморского края перебросят на реку Белая в селе Авангард Партизанского городского округа. В течение года в муниципалитете реки расчистят на 16 участках.

Источник: РИА "Новости"

По словам заместителя руководителя агентства Владимира Кодинёва, на первом участке предстоит расчистить русло реки — около 500 метров.

«Местные жители ощущают на себе негативное воздействие паводков. Поэтому принято решение начать работы в этой точке. В общей сложности в Партизанске запланировано к расчистке 16 участков водных объектов. Это позволит значительно повысить защиту населённых пунктов от наводнений», — пояснил замглавы ведомства.

Специалисты ведомства уже работают на реках Дачная в Арсеньеве, Зеркальная в Кавалеровском округе и Партизанка в Партизанском округе, отмечает пресс-служба краевого кабмина.

Для оптимизации работы агентства в 2026 году парк спецтехники пополнится ещё на 15 единиц — это самосвалы, экскаваторы различной мощности.