Приморский Партизанск защитят от наводнений

По словам заместителя руководителя агентства Владимира Кодинёва, на первом участке предстоит расчистить русло реки — около 500 метров.
«Местные жители ощущают на себе негативное воздействие паводков. Поэтому принято решение начать работы в этой точке. В общей сложности в Партизанске запланировано к расчистке 16 участков водных объектов. Это позволит значительно повысить защиту населённых пунктов от наводнений», — пояснил замглавы ведомства.
Специалисты ведомства уже работают на реках Дачная в Арсеньеве, Зеркальная в Кавалеровском округе и Партизанка в Партизанском округе, отмечает пресс-служба краевого кабмина.
Для оптимизации работы агентства в 2026 году парк спецтехники пополнится ещё на 15 единиц — это самосвалы, экскаваторы различной мощности.