«Смотрела только в повторе»: мама горнолыжницы Плешковой рассказала, почему не следит за дочерью в прямом эфире

Камчатская горнолыжница Юлия Плешкова заняла 22-е место в скоростном спуске на Олимпиаде-2026, а её мать не смогла смотреть прямую трансляцию из-за волнения. Об этом рассказала сама Наталья Плешкова в интервью «КП-Дальний Восток».
«Опять смотрела только в повторе. Когда Юлия откатала соревнования, я почувствовала невероятное облегчение. Первая мысль: ура, дочь цела, здорова. Какое место заняла, мне вообще не важно. Мечтала, конечно, чтобы Юля попала в тридцатку. А тут 22-е место! Мы все счастливы», — поделилась женщина.
По словам матери спортсменки, для неё главным было то, что дочь завершила опасную дисциплину без травм. Тренер Валентина Шмелева пояснила, что выступлению мешало падение американки Линдси Вонн прямо перед заездом Плешковой. По её словам, эвакуация пострадавшей и вертолеты создали дополнительное психологическое давление.
