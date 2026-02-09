Ричмонд
Причастный к хищениям у бойцов СВО в «Шереметьево» Хачатрян дал показания: что узнали следователи

Экстрадированный из Армении фигурант дела о кражах у бойцов СВО признал вину.

Источник: Комсомольская правда

Экстрадированный из Армении фигурант дела о краже денег у бойцов СВО в «Шереметьево» Ваге Хачатрян дал признательные показания следователям. Об этом со ссылкой на источники сообщает РИА Новости.

«Он дал признательные показания», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в уголовном деле об организации кражи денег у российских военных в аэропорту «Шереметьево» появились тайные свидетели, которых насчитывается около десяти человек.

Всего по уголовному делу о краже денег у военных российской армии в «Шереметьево» арестовано около 30 человек, в том числе полицейские патрульно-постовой службы ГУ МВД России в аэропорту, а также предполагаемый глава ОПГ Алексей Кабочкин.

По состоянию на декабрь прошлого года сумма ущерба уже превысила 3 млн рублей.