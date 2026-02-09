Причастный к хищениям у бойцов СВО в «Шереметьево» Хачатрян дал показания: что узнали следователи

Всего по уголовному делу о краже денег у военных российской армии в «Шереметьево» арестовано около 30 человек, в том числе полицейские патрульно-постовой службы ГУ МВД России в аэропорту, а также предполагаемый глава ОПГ Алексей Кабочкин.