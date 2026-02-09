Автобусы без отопления в мороз и ветер выпускают на линию в Приморье

Это протяжённый маршрут, соединяющий центр Находки с отдалённым микрорайоном — посёлком Врангель. Поездка занимает около часа, пассажирам приходится проводить этот час в салоне автобуса с неработающей системой обогрева при неблагоприятных погодных условиях снаружи: при сильном ветре и выхолаживании воздуха до −18 °C.
По словам очевидцев, когда водителю указали на неисправный обогреватель, он предложил подождать другого автобуса, хотя фактический интервал движения автобусов на маршруте — в среднем полчаса, и отнюдь не на всех остановках по маршруту имеются павильоны, предусматривающие защиту от ветра и холода.
Проблемы с отоплением фиксировались на рейсах 7 и 8 февраля. Сегодня погода в Находке лучше: по данным Примгидрометцентра, воздуха утром −11…-13°C, днём −2…-4°С, ветер северо-западный и западный умеренный. Предстоящая рабочая неделя ожидается в Приморье тёплой, местами даже с оттепелями, однако периоды похолодания ещё будут.
Жители Находки обращаются к городской администрации с просьбой проверить перевозчика, допускающего автобус с неисправностями на линию. Маршрут № 26 обслуживает компания «Центр развития спорта».