Автобусы без отопления в мороз и ветер выпускают на линию в Приморье

По словам очевидцев, когда водителю указали на неисправный обогреватель, он предложил подождать другого автобуса, хотя фактический интервал движения автобусов на маршруте — в среднем полчаса, и отнюдь не на всех остановках по маршруту имеются павильоны, предусматривающие защиту от ветра и холода.