Нижегородцам рассказали, сколько блинов можно съесть безопасно для здоровья

Масленица в этом году продлится с 16 по 22 февраля. Накануне масленичной недели нутрициологи напомнили нижегородцам основные правила приготовления и употребления блинов. Руководство опубликовал телеграм-канал «Бокал прессека».
Вместо привычных предостережений эксперты предлагают конкретные рецептурные хитрости — например, заменить часть белой муки на цельнозерновую, а для сладкой начинки использовать замороженные ягоды вместо варенья. Также они напомнили о «золотых правилах»: жарить на хорошо разогретой сковороде, чтобы сократить количество масла, и не наедаться блинами на ночь. Для приготовления теста достаточно одного яйца на порцию, а оптимальной жирностью молока считается 1−2,5%.
Что касается времени приема пищи, то блины лучше есть на завтрак или обед. Употребление их на ночь может привести к ощущению тяжести и нарушить сон.
Специалисты также обозначили условные нормы употребления блинов в день: здоровому взрослому человеку — 2−3 блина; тем, кто ведет активный образ жизни или занимается спортом, — 3−4; детям рекомендуется 1−2 небольших блина; людям, следящим за весом, тоже можно позволить себе это угощение, но не более двух блинчиков и не каждый день.