Задержанные по делу о покушении на Алексеева признали вину, они действовали по заказу СБУ

Напомним, 6 февраля в Москве было совершено покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Личность киллера установлена — это родившийся на Украине росссиянин Любомир Корб. Он выстрелил в офицера в подъезде его дома. Преступнику удалось бежать, но он был задержан в ОАЭ и передан России. В Москве арестовали предполагаемого помощника киллера. По данным следствия, ещё одна из соучастниц скрылась на территории Украины. Розыск организаторов продолжается.