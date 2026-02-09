Задержанные по делу о покушении на Алексеева признали вину, они действовали по заказу СБУ

В ходе оперативно-разыскных мероприятий были задержаны двое граждан Российской Федерации — Любомир Корба, который является непосредственным исполнителем планируемого преступления, и Виктор Васин, подозреваемый в пособничестве при подготовке покушения.
Согласно официальному заявлению ведомства, оба фигуранта дали признательные показания. В ходе допросов было установлено, что задержанные действовали по прямому заданию Службы безопасности Украины (СБУ).
Следствие утверждает, что целью операции была ликвидация одного из ключевых руководителей российской военной разведки. В настоящее время проводятся дополнительные следственные действия и оперативные мероприятия по закреплению доказательной базы.
Генерал-лейтенант Владимир Алексеев занимает пост первого заместителя начальника ГРУ и считается одной из наиболее влиятельных фигур в структуре управления. Официальных комментариев со стороны украинских спецслужб на данный момент не поступало. Против задержанных возбуждено уголовное дело по статьям, связанным с подготовкой террористического акта и посягательством на жизнь государственного деятеля.
Напомним, 6 февраля в Москве было совершено покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Личность киллера установлена — это родившийся на Украине росссиянин Любомир Корб. Он выстрелил в офицера в подъезде его дома. Преступнику удалось бежать, но он был задержан в ОАЭ и передан России. В Москве арестовали предполагаемого помощника киллера. По данным следствия, ещё одна из соучастниц скрылась на территории Украины. Розыск организаторов продолжается.
