На телевидении и городских сайтах Петербурга произошел сбой

В начале новой рабочей недели петербуржцы жалуются также на сбои в работе мобильного интернета.

В воскресенье, 8 февраля, в Петербурге произошел массовый сбой в работе городских сайтов и телевидения. С проблемами столкнулись жители разных районов.

По данным портала Downdetector, за последние сутки жители Северной столицы отправили 1468 жалоб. У кого-то не работало телевидение, городские сайты, а некоторые вообще остались без интернета.

Пик жалоб был зарегистрирован в девять вечера. Если оценивать график портала, то потом ситуация стабилизировалась, однако утром в понедельник, 9 февраля, проблемы вернулись. У петербуржцев в том числе с утра не работает мобильный интернет.

К слову, сбой в минувшее воскресенье произошел на сайте Горздрава, на страницах всех городских комитетов и в приложении городских парковок.