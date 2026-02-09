ФСБ: задержанные за покушение на генерала Алексеева признали вину

Задержанные за покушение на первого заместителя начальника Главного управления генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева исполнитель Любомир Корба и его пособник Виктор Васин признали вину. Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщили в ФСБ России.
66-летний Любомир Корба и 67-летний Виктор Васин рассказали сотрудникам ФСБ об обстоятельствах подготовки покушения на убийство генерала.
Задержанные признались, что совершили покушение по заданию Службы безопасности Украины.
Покушение на генерал-лейтенанта Алексеева произошло 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе. Пострадавший получил несколько огнестрельных ранений. В больницу генерала доставили в тяжелом состоянии. Сейчас его жизнь вне опасности. Стрелявший в генерала Корба был задержан в Дубае. Вторая пособница киллера, 54-летняя Зинаида Серебрицкая, скрылась, выехав на Украину.