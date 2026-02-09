ФСБ: задержанные за покушение на генерала Алексеева признали вину

Покушение на генерал-лейтенанта Алексеева произошло 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе. Пострадавший получил несколько огнестрельных ранений. В больницу генерала доставили в тяжелом состоянии. Сейчас его жизнь вне опасности. Стрелявший в генерала Корба был задержан в Дубае. Вторая пособница киллера, 54-летняя Зинаида Серебрицкая, скрылась, выехав на Украину.