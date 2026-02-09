Жалобы нижегородцев на воду и дороги дошли до Бастрыкина

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин проявил интерес к вопросам водо-, газоснабжения и состояния дорог в Нижегородской области. Причиной стало обращение жителей ряда населенных пунктов Павловского района, а также возбуждение уже четвертого уголовного дела по соответствующим жалобам. Факт подтвердили в пресс-службе СК РФ.
Жительница Павловского района направила претензию в следственные органы. Она сообщила об отсутствии централизованного водоснабжения в деревнях Крюки, Меленки и Заплатино. Вследствие этого местные жители вынуждены использовать техническую воду из скважин. Эта вода, как уточняется, непригодна для употребления и бытовых нужд.
Помимо проблем с водоснабжением, жители отмечают отсутствие газификации в деревнях Крюки и Заплатино, а также плохое состояние дорожного покрытия. По их словам, обращения в различные инстанции не принесли результатов.
Ранее следственное управление СК России по Нижегородской области трижды инициировало уголовные дела по этим обстоятельствам. Однако все вынесенные постановления были отменены Павловским городским прокурором и его подчиненным. По двум случаям решения не удалось оспорить на уровне областной прокуратуры, третье находится на рассмотрении.
В результате четвертое уголовное дело было возбуждено. Начальник регионального управления СК Айрат Ахметшин проинформирует Александра Бастрыкина о ходе и итогах расследования. Центральный аппарат Следственного комитета взял исполнение поручения под свой контроль.