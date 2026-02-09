Жалобы нижегородцев на воду и дороги дошли до Бастрыкина

Ранее следственное управление СК России по Нижегородской области трижды инициировало уголовные дела по этим обстоятельствам. Однако все вынесенные постановления были отменены Павловским городским прокурором и его подчиненным. По двум случаям решения не удалось оспорить на уровне областной прокуратуры, третье находится на рассмотрении.