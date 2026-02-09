Спецслужбы Украины обещали 30 тысяч долларов за убийство генерала Алексеева

По данным ведомства, Любомир Корба был привлечён к сотрудничеству сотрудником СБУ в августе 2025 года в Тернополе. Перед отправкой на задание он прошел курс огневой подготовки на одном из киевских полигонов и подвергся проверке на детекторе лжи. Кураторы также обучили его методам конспиративной связи через платформу Zoom. За убийство генерала ему пообещали 30 тысяч долларов.