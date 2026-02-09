Спецслужбы Украины обещали 30 тысяч долларов за убийство генерала Алексеева

По данным ведомства, Любомир Корба был привлечён к сотрудничеству сотрудником СБУ в августе 2025 года в Тернополе. Перед отправкой на задание он прошел курс огневой подготовки на одном из киевских полигонов и подвергся проверке на детекторе лжи. Кураторы также обучили его методам конспиративной связи через платформу Zoom. За убийство генерала ему пообещали 30 тысяч долларов.
Проникновение на территорию России осуществлялось по сложной логистической цепочке. В том же августе 2025 года фигурант прибыл в Москву, проследовав транзитом через Кишинев и Тбилиси. В ФСБ подчеркнули, что в процессе вербовки активную роль играл сын задержанного — гражданин Польши Любош Корба (1998 г. р.), проживающий в Катовице. Следствие полагает, что вовлечение родственника происходило при непосредственном содействии польских спецслужб.
Напомним, 6 февраля в Москве было совершено покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Личность киллера установлена — это родившийся на Украине росссиянин Любомир Корб. Он выстрелил в офицера в подъезде его дома. Преступнику удалось бежать, но он был задержан в ОАЭ и передан России. В Москве арестовали предполагаемого помощника киллера. По данным следствия, ещё одна из соучастниц скрылась на территории Украины. Розыск организаторов продолжается.
