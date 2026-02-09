Исполнитель покушения на генерала Алексеева прошёл стрелковую подготовку

ФСБ ранее показала фотографию пистолета, из которого пытались убить генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Оружие было найдено в сугробе, в который его бросил предполагаемый исполнитель нападения. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru объяснил, что преступник поступил так, чтобы использовать первую попавшуюся возможность избавиться от улик.