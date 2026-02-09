В МВД объяснили, зачем аферисты воруют доступ к аккаунтам на маркетплейсах

В ведомстве отметили, что аферисты чаще всего получают доступы к аккаунтам, используя приемы социальной инженерии. Кроме того, мошенники в соцсетях и мессенджерах размещают объявления с предложениями «заработка на маркетплейсах», представляются участниками партнерских программ и просят для повышения рейтинга оформить покупку за вознаграждение. Также используются фишинговые сайты, поддельные страницы авторизации маркетплейсов и вредоносные приложения.