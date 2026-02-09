В МВД объяснили, зачем аферисты воруют доступ к аккаунтам на маркетплейсах

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Покупки в рассрочку и «сплит» являются основной целью мошенников при краже аккаунтов россиян на маркетплейсах, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«Основная цель — покупки в рассрочку и “сплит”. Получив контроль над учетной записью, мошенники оформляют заказы на дорогостоящую электронику и гаджеты, их сообщники получают товар, а все финансовые обязательства остаются на владельце аккаунта», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что аферисты чаще всего получают доступы к аккаунтам, используя приемы социальной инженерии. Кроме того, мошенники в соцсетях и мессенджерах размещают объявления с предложениями «заработка на маркетплейсах», представляются участниками партнерских программ и просят для повышения рейтинга оформить покупку за вознаграждение. Также используются фишинговые сайты, поддельные страницы авторизации маркетплейсов и вредоносные приложения.
«Одна из эффективных мер — установить самозапрет на кредиты. Он не гарантирует полной защиты, поскольку некоторые сплит-покупки формально не являются кредитными продуктами, но в большинстве ситуаций блокирует оформление займов», — отметили в ведомстве.
Помимо этого, дополнительно важно включить двухфакторную аутентификацию, и соблюдать базовые правила кибербезопасности, заключили в МВД.