Число вакансий в телемедицине выросло на 39% в Иркутской области

В течение 2025 года в Иркутской области наблюдался рост числа вакансий в сфере телемедицины на 39%, а за последние пять лет рынок дистанционной медицины увеличился в 12,5 раза. Об этом КП-Иркутск стало известно из данных платформы по поиску работы hh.ru.