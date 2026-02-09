Число вакансий в телемедицине выросло на 39% в Иркутской области

В течение 2025 года в Иркутской области наблюдался рост числа вакансий в сфере телемедицины на 39%, а за последние пять лет рынок дистанционной медицины увеличился в 12,5 раза. Об этом КП-Иркутск стало известно из данных платформы по поиску работы hh.ru.
— На одну вакансию врача в Приангарье приходится всего 1,5 резюме, что ниже оптимального соотношения спроса и предложения (минимум 4 резюме на вакансию), — уточнили в пресс-службе сервиса.
Медианная зарплата врачей в телемедицине региона составляет 80 тысяч рублей, а максимальные предложения достигают 100 тысяч рублей, что немного ниже общероссийского уровня в 93 300 рублей.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Братске экс-заведующая детским садом подозревается в мошенничестве. Три года она вносила ложные данные в приказы о личном вкладе другой сотрудницы.