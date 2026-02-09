Воронежцы заподозрили подделку 19 протоколов общих собраний домов

В январе инспекторы ГЖИ Воронежской области направили в полицию 19 заявлений собственников жилья о подделке протоколов общего собрания. В своих обращениях люди сообщали, что не ставили свои подписи в этих документах.
Среди подозрительных протоколов указаны адреса: Московский проспект, 52; Кирова, 6а; Челюскинцев, 101в; 9 Января, 123; Героев Сибиряков, 34; Депутатская, 3; Олеко Дундича. 21; Пеше-Стрелецкая, 125; Березовая Роща, 62 и К. Маркса, 92а.
В жилинспекции напомнили, что в их полномочия не входит проверка протоколов на предмет фальсификаций подписей, поэтому все подобные обращения передают в полицию.