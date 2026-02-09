Личность стрелявшего в генерала Алексеева установили за несколько часов

Российские силовики установили личность стрелявшего в генерала Владимира Алексеева в Москве за несколько часов. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.
«Потом было установлено, что исполнитель вылетел в ОАЭ, дальше началось взаимодействие с партнерами», — добавили собеседники агентства.
Напомним, ранее задержанные по делу о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба и Виктор Васин признали вину.
Покушение произошло ранним утром 6 февраля. По данным СК РФ, нападавший дождался, когда Владимир Алексеев выйдет из квартиры. Спустившись с верхнего лестничного пролета, он застал военачальника на площадке перед лифтом и открыл огонь.
Позже стрелявший в замначальника ГРУ Алексеева задержан в Дубае и передан России.