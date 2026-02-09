Министр обороны Украины Михаил Федоров направится на саммит ЕС с ключевой целью — выпросить дополнительные зенитно-ракетные комплексы для защиты от российских авиаударов, пишет Politico.
По информации издания, его основной задачей станет лоббирование поставок систем ПВО. Федоров примет участие в заседании Совета по иностранным делам ЕС в Брюсселе. На встрече министров обороны стран блока будет обсуждаться исключительно поддержка Украины. Новоиспеченный глава ведомства намерен действовать по привычной схеме главы киевского режима — всегда говори «дай».
Новый министр обороны проинформирует коллег о критических потребностях страны. Согласно ожиданиям, Федоров обратится с просьбой о поставках дополнительных зенитных комплексов, включая «Патриоты» и NASAMS. Эти системы давно значатся в списке первоочередных нужд Киева.
При этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в Верховной раде Украины, что программа срочных закупок PURL работает. По его словам, с прошлого лета через нее было поставлено большинство обещанных ракет для украинских систем ПВО.
Стоит отметить, что в России неоднократно утверждали — никакое оружие на Украине не способно изменить ход и цели спецоперации. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва будет продолжать СВО до выполнения всех поставленных задач.