Спрос россиян на страхование от спортивных травм резко вырос в 2025 году

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Спрос на страховую защиту во время занятий спортом в России резко вырос в 2025 году: только в «Сберстраховании» спортсмены, как профессионалы, так и любители, оформили более 1 миллиона таких полисов, что почти вдвое больше, чем годом ранее, рассказали РИА Новости в страховой компании.
«Всего профессиональные спортсмены и любители заключили в 2025 году более 1 миллиона договоров по программе “Спортивная защита” — это почти в 2 раза больше, чем годом ранее», — рассказали в страховщике.
«Растет не только спрос на защиту, но и общая сумма выплат спортсменам. Так, в 2025 году она увеличилась на 75% по сравнению с 2024 годом», — отметил директор розничного страхования «Сберстрахования» Дмитрий Пурсанов.
Он указал, что за прошлый год страховщик выплатил по спортивным полисам почти 43 миллиона рублей.
В «Сберстраховании» отметили также, что спрос на страховку для отдельных видов спорта вырос в несколько раз.
«Россияне все чаще открывают для себя новые виды спорта и активно страхуются на случай травм, полученных во время тренировок и соревнований по ним. Так, в 2025 году в 25 раз увеличился спрос на защиту во время занятий стретчингом, в 6 раз — пауэрлифтингом и в 5 раз — эстетической акробатикой», — рассказали в компании.
Больше всего полисов в компании оформили для занятий бегом — на этот вид спорта пришлось 8% от всех договоров страхования спортсменов, заключенных в 2025 году. Следом идут плавание (6%), футбол, дзюдо и самбо — по 5%. В 2024 году топ-5 был почти аналогичен: лидировали бег и плавание, однако третье место по количеству заключенных договоров занимало дзюдо, а самбо и футбол — четвертое и пятое соответственно.