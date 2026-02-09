Минниханов предложил учредить международную премию имени Тукая

Узнать больше по теме

Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена

Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.