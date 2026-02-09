Ричмонд
Минниханов предложил учредить международную премию имени Тукая

Глава Татарстана заявил об этом в ходе рабочего визита в Саудовскую Аравию.

Источник: пресс-служба раиса Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочего визита в Саудовскую Аравию выступил с рядом важных инициатив. В первый день визита глава региона принял участие в круглом столе Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», посвященном 100-летию установления дипломатических отношений между странами.

На встрече Минниханов отметил роль Татарстана как моста в развитии сотрудничества, указав на рост товарооборота и перспективы в сфере халяль-индустрии и исламского банкинга.

Ключевым событием стала встреча с генеральным директором ИСЕСКО Салемом бен Мухаммедом Аль Маликом, в ходе которой Рустам Минниханов предложил учредить под эгидой организации Международную премию имени татарского поэта Габдуллы Тукая. Инициатива приурочена к 140-летию со дня рождения Тукая и Году «Казань — культурная столица исламского мира». Глава ИСЕСКО поддержал идею и поручил начать проработку вопроса.

Кроме того, в Джидде состоялось открытие памятной доски первому советскому дипломату в арабских странах Кариму Хакимову, татарину по национальности, сыгравшему ключевую роль в установлении отношений между СССР и Саудовской Аравией.

Завершился день презентацией программы Года «Казань — культурная столица исламского мира». Официальное открытие года запланировано на 14 мая в рамках KazanForum, где ожидается проведение целой серии культурных и деловых мероприятий.

Напомним, в Татарстане с 2026 года внедрят единую федеральную цифровую платформу «Культура». Об этом на заседании сообщила министр культуры республики Ирада Аюпова.

