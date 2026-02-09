Иран приговорил нобелевского лауреата Наргес Мохаммади еще к семи годам тюрьмы

С ноября 2021 года Мохаммади отбывала срок по обвинениям в сговоре против государства и пропаганде против правительства. В общей сложности ей назначили 36 лет тюрьмы, из которых она отсидела 10. В декабре 2024 года правозащитнице предоставили отпуск на 21 день по состоянию здоровья, затем продлили его еще на полгода.