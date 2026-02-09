Ричмонд
Иран приговорил нобелевского лауреата Наргес Мохаммади еще к семи годам тюрьмы

Власти Ирана продлили тюремный срок правозащитнице и лауреату Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади еще на семь лет, сообщает AP.

По словам адвоката Мостафы Нили, суд в Мешхеде приговорил ее к шести годам за участие в «собраниях и сговоре» и к полутора годам за пропаганду, а также наложил двухлетний запрет на поездки.

С ноября 2021 года Мохаммади отбывала срок по обвинениям в сговоре против государства и пропаганде против правительства. В общей сложности ей назначили 36 лет тюрьмы, из которых она отсидела 10. В декабре 2024 года правозащитнице предоставили отпуск на 21 день по состоянию здоровья, затем продлили его еще на полгода.

В декабре 2025 года Мохаммади вновь задержали во время поминок по адвокату Хосрову Аликорди. 2 февраля 2026 года она объявила голодовку в знак протеста против своего содержания под стражей, передает издание.

Иранской правозащитнице Нобелевская премия досталась за «борьбу против угнетения женщин» и «борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех». Председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен подчеркнула, что таким образом награду получили все женщины Ирана и всего мира, которые выступают против сегрегации.

