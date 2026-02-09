Ричмонд
Свердловский губернатор поздравил авиаторов с профессиональным праздником

В Свердловской области отмечают День работника гражданской авиации.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области 9 февраля 2026 года отмечается День работника гражданской авиации. Губернатор региона Денис Паслер поздравил авиаторов с профессиональным праздником. Об этом сообщили в областном Департаменте информационной политики.

— Сегодня для людей очень важна мобильность. Благодаря развитому авиасообщению Свердловская область по праву считается одним из ключевых транспортных узлов России, — отметил Денис Паслер.

Лидерами отечественной авиации в Департаменте признали аэропорт Кольцово в Екатеринбурге и авиакомпанию «Уральские авиалинии». Только за январь 2026 года в воздушной гавани обслужили больше 600 тысяч пассажиров, а службами аэропорта было подготовлено больше 2,5 тысячи самолетов.

— Доброго пути, крепкого здоровья, счастья, удачи, надежных и верных товарищей рядом! — поздравил глава региона свердловских авиаторов.