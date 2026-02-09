Свердловский губернатор поздравил авиаторов с профессиональным праздником

Лидерами отечественной авиации в Департаменте признали аэропорт Кольцово в Екатеринбурге и авиакомпанию «Уральские авиалинии». Только за январь 2026 года в воздушной гавани обслужили больше 600 тысяч пассажиров, а службами аэропорта было подготовлено больше 2,5 тысячи самолетов.