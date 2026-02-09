В Забайкалье полицейские опровергли информацию о ранении собаки петардой

В Забайкалье полицейские опровергли информацию об истязании бездомной собаки, которой положили в пасть петарду. Сообщение об этом появилось на выходных в социальных сетях. В поселке Дарсун дети положили в пасть животному зажжённую петарду. Местные поделились, что бездомный пес спокойный и добрый, на людей не бросается. После истязаний пес якобы попал под машину и получил черепно-мозговую травму.