Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Забайкалье полицейские опровергли информацию о ранении собаки петардой

В ноябре 2025 года бродячий пес подрался с другой собакой.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Забайкалье полицейские опровергли информацию об истязании бездомной собаки, которой положили в пасть петарду. Сообщение об этом появилось на выходных в социальных сетях. В поселке Дарсун дети положили в пасть животному зажжённую петарду. Местные поделились, что бездомный пес спокойный и добрый, на людей не бросается. После истязаний пес якобы попал под машину и получил черепно-мозговую травму.

Оперативники опросили свидетелей и выяснили, что еще в ноябре 2025 года бродячий пес подрался с другой собакой.

— В начале февраля 2026 года в поселок приехали из приюта для животных, чтобы отловить травмированного пса. Однако, в процессе поимки с использованием сачка, рана на его пасти была снова повреждена, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

Поэтому информация о том, что подростки могли травмировать собаку, не подтвердилась.