В Забайкалье полицейские опровергли информацию о ранении собаки петардой

В Забайкалье полицейские опровергли информацию об истязании бездомной собаки, которой положили в пасть петарду. Сообщение об этом появилось на выходных в социальных сетях. В поселке Дарсун дети положили в пасть животному зажжённую петарду. Местные поделились, что бездомный пес спокойный и добрый, на людей не бросается. После истязаний пес якобы попал под машину и получил черепно-мозговую травму.
Оперативники опросили свидетелей и выяснили, что еще в ноябре 2025 года бродячий пес подрался с другой собакой.
— В начале февраля 2026 года в поселок приехали из приюта для животных, чтобы отловить травмированного пса. Однако, в процессе поимки с использованием сачка, рана на его пасти была снова повреждена, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Поэтому информация о том, что подростки могли травмировать собаку, не подтвердилась.