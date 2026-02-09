В ОП напомнили о штрафах за сжигание чучела Масленицы не по правилам

В том случае, если сожжение чучела привело к пожару и пострадавшим, то штраф для граждан увеличится до 40−50 тысяч рублей; для должностных лиц — до 80−100 тысяч рублей; для индивидуальных предпринимателей — до 90−110 тысяч рублей, а для организаций — до 800 тысяч рублей. При условии, что возгорание привело к жертвам, то организатору такого мероприятия могут выписать штраф в размере до двух миллионов рублей, а работу ИП и юридического лица приостановить на срок до 90 суток. Если причиной трагедии стало физическое лицо, то оно станет фигурантом расследование по статье 118 УК РФ. Там прописан штраф до 80 тысяч рублей, а также исправительные работы до двух лет, ограничение свободы до трех лет или арест гражданина до полугода.