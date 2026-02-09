Налоговики «продали» на 1,1 миллиардов патентов омским предпринимателям

В омском налоговом ведомстве объяснили рост популярности патентов у местных малых предпринимателей. Основными причинами роста стали отмена с 2025 года пониженных налоговых ставок для розничной торговли, общепита и услуг парикмахерских салонов, а также снижение по рознице размера годового потенциально возможного дохода по ПСН.