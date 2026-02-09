Ричмонд
Налоговики «продали» на 1,1 миллиардов патентов омским предпринимателям

Значительный успех в «патентном бизнесе» омской налоговой службы, объясняется отменой в 2025 году пониженных ставок для розничной торговли, общепита и услуг парикмахерских салонов.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области, в 2025 году, 12 тысяч индивидуальных предпринимателей приобрели патенты. По сообщению УФНС России по Омской области, общая сумма сделки по «продаже» патентов составила на 1,1 миллиарда рублей.

В омском налоговом ведомстве объяснили рост популярности патентов у местных малых предпринимателей. Основными причинами роста стали отмена с 2025 года пониженных налоговых ставок для розничной торговли, общепита и услуг парикмахерских салонов, а также снижение по рознице размера годового потенциально возможного дохода по ПСН.

Общая стоимость выданных омскими налоговиками патентов составила 1,1 млрд рублей, что на 62% или 432 млн рублей больше, чем в 2024 году. Основная доля налога приходится на розничную торговлю — 51%, грузоперевозки — 16%, аренду недвижимого имущества — 10%, услуги общепита — 5%.