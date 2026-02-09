Ричмонд
Нижегородцам объяснили, почему станция метро «Буревестник» не подземная

В отличие от большинства станций нижегородской подземки, этот объект расположен на уровне земли из-за особенностей своего прошлого.

Источник: Telegram-канал "МетроНН"

Станция метро «Буревестник» является уникальным объектом для Нижнего Новгорода, так как она расположена не в тоннеле, а на поверхности земли. Об этом сообщили в Telegram-канале «МетроНН».

У такой архитектурной особенности есть простое логичное объяснение. Станция была возведена на месте бывшей железнодорожной платформы, поэтому инженеры сохранили наземное расположение путей и перрона. Такое решение отличает «Буревестник» от всех остальных станций городского метрополитена, которые традиционно строятся глубоко под землей.

