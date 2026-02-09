«Зачастую — “жалобы пациента” или срочные просьбы принять больного». Минздрав предупредил об опасных письмах, причиняющих вред медучреждениям Беларуси

Минздрав сказал про опасные письма с вредом для медучреждений Беларуси. Подробности озвучили в Министерстве здравоохранения.
В ведомстве заметили, что фиксируется активная рассылка вредоносного программного обеспечения. Она направлена на причинение вреда медицинским учреждениям. И добавляют, что указанные схемы могут быть использованы и в Беларуси.
В Минздраве пояснили, что мошенники рассылают письма, представляясь страховыми или больницами. Во вложениях прикреплен файл, содержащий вредоносное ПО, которое дает полный доступ к компьютеру. Зачастую аферисты используют легенды, связанные с «жалобой пациента» или же срочной просьбой принять больного.
«Открытие подобных файлов дает злоумышленникам доступ к компьютеру и внутренним системам», — предупредили в ведомстве.
