«Зачастую — “жалобы пациента” или срочные просьбы принять больного». Минздрав предупредил об опасных письмах, причиняющих вред медучреждениям Беларуси

Минздрав сказал про опасные письма с вредом для медучреждений Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Минздрав сказал про опасные письма с вредом для медучреждений Беларуси. Подробности озвучили в Министерстве здравоохранения.

В ведомстве заметили, что фиксируется активная рассылка вредоносного программного обеспечения. Она направлена на причинение вреда медицинским учреждениям. И добавляют, что указанные схемы могут быть использованы и в Беларуси.

В Минздраве пояснили, что мошенники рассылают письма, представляясь страховыми или больницами. Во вложениях прикреплен файл, содержащий вредоносное ПО, которое дает полный доступ к компьютеру. Зачастую аферисты используют легенды, связанные с «жалобой пациента» или же срочной просьбой принять больного.

«Открытие подобных файлов дает злоумышленникам доступ к компьютеру и внутренним системам», — предупредили в ведомстве.

Тем временем КГК Беларуси предупредил о новом мошенничестве с городским номером телефона.

Ранее МВД предупредило белорусов о новом мошенничестве с использованием ИИ: «Генерируют фото, видео, голос».

А еще Белоруснефть сказала, фиксируют ли камеры на АЗС наличие техосмотра у белорусов.