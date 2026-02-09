Ричмонд
Мясников посоветовал отказаться от доставок еды

По словам эксперта, россиянам следует вернуться к советской кухне.

Врач Александр Мясников посоветовал отказаться от доставок еды. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Мясников отметил, что можно сколько угодно смеяться над образом жизни в СССР, но в советское время число людей с избыточным весом находилось на уровне в 15%. Врач уточнил, что на сегодняшний день показатель в России составляет 44%.

Давайте вернемся в те времена хотя бы у себя на кухне, пока пищевая промышленность и доставка готовой еды не превратила нас в желеобразных американцев!

Александр Мясников
врач

Также Мясников уточнил, что диабет второго типа в СССР оценивается в десять раз меньше, чем сегодня. Это, по словам врача, говорит о вредности современной пищи.