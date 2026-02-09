Ричмонд
В Молдове ужесточат наказание за пиратство на цифровых сервисах

КИШИНЕВ, 9 фев — Sputnik. Парламент Молдовы принял в первом чтении законопроект, направленный на усиление борьбы с пиратством в сфере платных медиа- и цифровых услуг. Документом предлагается дополнить Кодекс о правонарушениях новой статьей: «Коммерческая деятельность с использованием незаконных устройств», передает logos-pres.md.

Источник: Sputnik.md

Речь идет о программах и оборудовании, предназначенных для получения доступа к платным сервисам без разрешения правообладателя. Какие санкции будут предусмотрены согласно законопроекту, производство, импорт, распространение, продажа, аренда или хранение в коммерческих целях незаконных устройств будет караться штрафами:

для физических лиц — от 30 до 90 условных единиц;

для должностных лиц — от 36 до 120 условных единиц;

для юридических лиц — от 240 до 300 условных единиц, с возможным лишением права заниматься определённой деятельностью на срок от 6 месяцев до одного года.

Отдельно устанавливается ответственность за установку, обслуживание или замену таких устройств в коммерческих целях. В этом случае предусмотрены штрафы:

для физических лиц — от 24 до 30 условных единиц;

для должностных лиц — от 90 до 180 условных единиц;

для юридических лиц — от 120 до 240 условных единиц.

Под незаконными устройствами понимаются программы или оборудование, созданные для доступа к платным сервисам без разрешения поставщика. Речь идёт, в частности, о платном телевидении, онлайн-стриминге, видео- и аудиоподписках. К таким сервисам относятся стриминговые платформы и онлайн-кинотеатры — например, Netflix и другие аналогичные сервисы.

Для чего это делается.

Как отмечается в обосновании проекта, введение системы санкций обеспечит усиленную правовую защиту от мошенничества и пиратства в сфере аудиовизуальных и радиовещательных медиатрансляций.

Криминализация незаконной коммерческой деятельности позволит сократить недобросовестную конкуренцию со стороны субъектов, подрывающих рынок, что, в свою очередь, приведет к росту легальных доходов и стимулирует инвестиции в развитие сетей и создание контента. Законопроект также гармонизирует национальное законодательство с европейскими нормами, перенося положения Директивы ЕС о правовой защите услуг, основанных на условном доступе.

В случае окончательного принятия закон вступит в силу 13 мая 2027 года. Констатирующими агентами будут выступать МВД и Национальное агентство регулирования электронных коммуникаций и информационных технологий.

Следует отметить, что в комиссии по европейской интеграции данный проект не набрал достаточного количества голосов. Но на пленарном заседании за него проголосовало большинство — 67 депутатов.