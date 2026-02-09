В Молдове ужесточат наказание за пиратство на цифровых сервисах

Под незаконными устройствами понимаются программы или оборудование, созданные для доступа к платным сервисам без разрешения поставщика. Речь идёт, в частности, о платном телевидении, онлайн-стриминге, видео- и аудиоподписках. К таким сервисам относятся стриминговые платформы и онлайн-кинотеатры — например, Netflix и другие аналогичные сервисы.