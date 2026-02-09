Вода возвращается: в Жамбылской области возобновили очистку каналов впервые за 10 лет

Этой новостью поделились сегодня, 9 февраля 2026 года, в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана.
По данным ведомства, эти работы позволят обеспечить стабильную подачу воды из реки Талас в сельские округа Байкадам, Игилик, Жанаталап и Тогызкент.
В дополнении сказано, что на сегодняшний день через реку Аса начат сброс воды из реки Талас в канал «Борибай-1».
Немного ранее хорошая новость была озвучена для жителей Туркестанской области. Так, в Жетысайском районе впервые за более чем 40 лет проводится масштабная очистка магистральных оросительных каналов.