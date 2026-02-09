В Ростовской области работник цеха украл рабочее оборудование

В Ростовской области сотрудник предприятия похитил дорогостоящее оборудование из собственного цеха. Об этом сообщили в главке донской полиции.
Инцидент произошел в Новочеркасске, где руководство одного из крупных городских предприятий заявило о пропаже двух электромагнитных катушек. Ущерб от их исчезновения оценили более чем в 35 тысяч рублей.
Оперативники полиции нашли подозреваемого. Им оказался 33-летний работник этого же завода. По версии следствия, мужчина воспользовался отсутствием свидетелей на рабочем месте и вынес оборудование. Продать похищенное он не успел — полицейские изъяли катушки и вернули владельцу.
В отношении работника возбудили уголовное дело по статье «Кража». В качестве меры пресечения ему избрали подписку о невыезде.
