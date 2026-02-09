Вероятность магнитных бурь в ближайшие трое суток оценили как низкую

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Геомагнитная обстановка в настоящее время остается спокойной, а вероятность магнитных бурь в ближайшие 2−3 суток оценивается как низкая. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«Геомагнитная обстановка на данный момент спокойная, несмотря на повышенную вспышечную активность. В течение суток возможны слабые возмущения, связанные с вариациями скорости солнечного ветра. Прогноз на горизонте 2−3 суток — близок к нейтральному. Вероятности магнитных бурь низкие», — говорится в сообщении.
Ранее в Институте прикладной геофизики сообщили ТАСС, что 8 и 9 февраля на Солнце могут произойти сильнейшие вспышки самого высокого класса (Х).
«Область [4366] в данный момент ушла из геоэффективного положения (напротив Земли) и уже сильно смещена к краю Солнца, откуда влияние возможно лишь после очень сильных взрывов с крупными выбросами массы. Поскольку ни одного такого выброса активный центр не смог произвести даже в лучшие свои “годы”, вероятность такого сценария рассматривается как близкая к нулевой. Крупные вспышки, даже если произойдут, почти наверняка будут представлять собой уже чисто эстетическое зрелище», — уточнили в лаборатории.