Вероятность магнитных бурь в ближайшие трое суток оценили как низкую

«Область [4366] в данный момент ушла из геоэффективного положения (напротив Земли) и уже сильно смещена к краю Солнца, откуда влияние возможно лишь после очень сильных взрывов с крупными выбросами массы. Поскольку ни одного такого выброса активный центр не смог произвести даже в лучшие свои “годы”, вероятность такого сценария рассматривается как близкая к нулевой. Крупные вспышки, даже если произойдут, почти наверняка будут представлять собой уже чисто эстетическое зрелище», — уточнили в лаборатории.