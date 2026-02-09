Почти 1 200 спортивных мероприятий ждёт новосибирцев в 2026 году

В 2026 году в Новосибирской области запланировано проведение 1171 спортивного события, что на 5,6% больше, чем в прошлом году. Среди них 9 международных, 102 всероссийских и 98 межрегиональных соревнований, сообщил губернатору Андрею Травникову министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов на оперативном совещании в правительстве региона.
Впервые регион примет чемпионаты России по гиревому спорту, кендо, спортивной борьбе в грэпплинге, роллер-спорту, а также финал Кубка России по стрельбе из лука в дисциплине 3D, Всероссийские соревнования по зимним видам спорта «Игры спортсменов-любителей» и первенства по сноуборду и фристайлу.
Жителей ждёт широкий выбор массовых спортивных мероприятий: более 150 событий по зимним видам спорта, а также Сибирский фестиваль бега, День физкультурника, Кросс нации и Сельские спортивные игры.
Губернатор Андрей Травников призвал жителей активно участвовать в мероприятиях и поддерживать спортсменов в качестве болельщиков.