Ваш аккаунт на маркетплейсе — лакомый кусок для аферистов: зачем он нужен мошенникам

Преступники воруют учётные записи покупателей на торговых площадках, чтобы оформлять дорогие покупки в рассрочку. Все финансовые обязательства по таким сделкам затем остаются у законного владельца аккаунта, сообщили в управлении по организации борьбы с киберпреступностью МВД РФ.