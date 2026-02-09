Ваш аккаунт на маркетплейсе — лакомый кусок для аферистов: зачем он нужен мошенникам

Преступники воруют учётные записи покупателей на торговых площадках, чтобы оформлять дорогие покупки в рассрочку. Все финансовые обязательства по таким сделкам затем остаются у законного владельца аккаунта, сообщили в управлении по организации борьбы с киберпреступностью МВД РФ.
Основной целью злоумышленников являются услуги «сплит» и покупки в кредит. Получив доступ, они заказывают технику и гаджеты, которые забирают их сообщники.
Для кражи данных преступники применяют методы социальной инженерии. Они создают в соцсетях фейковые предложения о «заработке», представляясь участниками партнёрских программ маркетплейсов.
Также используются фишинговые сайты, копирующие страницы авторизации, и вредоносные приложения. Мошенники просят пользователей «для рейтинга» оформить заказ, обещая вознаграждение.
В МВД рекомендуют установить самозапрет на кредиты как одну из эффективных мер. Это не даст полной защиты, но заблокирует оформление большинства займов. Дополнительно важно подключить двухфакторную аутентификацию в настройках аккаунта. Также необходимо всегда соблюдать базовые правила цифровой безопасности.
Ранее KP.RU писал, что в преддверии праздников аферисты стали всё чаще охотиться на пользователей маркетплейсов. Часто людям стали приходить фишинговые ссылки с якобы выгодными предложениями и скидками.