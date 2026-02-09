В Оренбурге и Орске отменили концерты Сабурова

УФА, 9 фев — РИА Новости. Запланированные на март в Оренбурге и Орске концерты комика Нурлана Сабурова, которому на 50 лет запретили въезд в Россию, отменены, сообщили РИА Новости представители концертных площадок.
Выступления комика были намечены в Орске на 22 марта, в Оренбурге на 23 марта. Ранее РИА Новости выяснило, что в Оренбурге были выкуплены почти все билеты на концерт, в Орске — половина билетов.
«Мы сами отменили концерт. Организаторы не выходили на нас, мы сами им сообщили. Уже убрали рекламную афишу. Около 215 человек покупали у нас билеты, мы каждого обзвонили, вернули им деньги», — рассказал РИА Новости представитель культурно-досугового центра «Молодёжный» в Орске.
Сотрудник концертной площадки «Марсово поле» в Оренбурге тоже подтвердил агентству отмену выступления комика. «Концерт отменён, концерта не будет», — сказал собеседник.
Шестого февраля в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Сабурову 30 января ввели запрет на въезд в Россию на 50 лет: решение было принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.