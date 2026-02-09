В Оренбурге и Орске отменили концерты Сабурова

«Мы сами отменили концерт. Организаторы не выходили на нас, мы сами им сообщили. Уже убрали рекламную афишу. Около 215 человек покупали у нас билеты, мы каждого обзвонили, вернули им деньги», — рассказал РИА Новости представитель культурно-досугового центра «Молодёжный» в Орске.