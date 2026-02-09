Ричмонд
В МВД раскрыли, зачем мошенникам доступ к аккаунтам на маркетплейсах

МВД предупредило о схемах аферистов для получения доступа к аккаунтам на маркетплейсах.

Источник: Аргументы и факты

В МВД РФ объяснили, что мошенники пытаются получить доступ к аккаунтам россиян на маркетплейсах с целью покупки в рассрочку и «сплит» дорогостоящих гаджетов или электроники.

Сообщники аферистов получают товар, а все финансовые обязательства остаются на владельце аккаунта.

Доступ к аккаунтам мошенники получают, используя приемы социальной инженерии. В соцсетях и мессенджерах аферисты размещают объявления с предложениями «заработка на маркетплейсах». Под видом участников партнерских программ они просят граждан для повышения рейтинга оформить покупку за вознаграждение.

Злоумышленники используют фишинговые сайты, вредоносные приложения и поддельные страницы авторизации маркетплейсов.

Одной из самых эффективных мер защиты от подобного вида мошенничества в МВД назвали самозапрет на кредиты и двухфакторную аутентификацию. Также в ведомстве рекомендуют соблюдать базовые правила кибербезопасности.

Ранее стало известно, что мошенники крадут пароли у самозанятых через подложные видеосервисы.