В МВД раскрыли, зачем мошенникам доступ к аккаунтам на маркетплейсах

Доступ к аккаунтам мошенники получают, используя приемы социальной инженерии. В соцсетях и мессенджерах аферисты размещают объявления с предложениями «заработка на маркетплейсах». Под видом участников партнерских программ они просят граждан для повышения рейтинга оформить покупку за вознаграждение.