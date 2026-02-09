Бернс заявил, что скоро земляне могут увидеть удивительное скопление планет

Американский геолог Стефан Бернс заявил, что жители Земли скоро смогут стать свидетелями удивительного скопления планет на небе, узнал aif.ru из канала ученого в социальной сети X*.
«Меркурий, Марс, Венера, Сатурн и Нептун будут находиться в тесной группе на небе, вместе с Солнцем и Луной во время новолуния. Готовьтесь!», — написал Бернс.
По его словам, наблюдать скопление можно будет в течение месяца — с конца февраля до начала апреля.
Ученый также приложил к посту визуализацию того, как будет выглядеть парад небесных тел.
