Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бернс заявил, что скоро земляне могут увидеть удивительное скопление планет

Ученый Бернс заявил, что земляне вскоре могут стать свидетелями удивительного скопления планет — Меркурия, Марса, Сатурна, Венеры и Нептуна.

Американский геолог Стефан Бернс заявил, что жители Земли скоро смогут стать свидетелями удивительного скопления планет на небе, узнал aif.ru из канала ученого в социальной сети X*.

«Меркурий, Марс, Венера, Сатурн и Нептун будут находиться в тесной группе на небе, вместе с Солнцем и Луной во время новолуния. Готовьтесь!», — написал Бернс.

По его словам, наблюдать скопление можно будет в течение месяца — с конца февраля до начала апреля.

Ученый также приложил к посту визуализацию того, как будет выглядеть парад небесных тел.

Ранее ученый из США Досс высказался об обнаружении органической жизни на комете-НЛО 3I/ATLAS. Также он прокомментировал информацию о том, что от объекта исходит метан.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше