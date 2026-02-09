Исполнителя покушения на Алексеева завербовали с помощью сына

К вербовке исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомира Корбы при содействии польских спецслужб был привлечён его сын. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«В процессе вербовки Л. Корбы при участии польских спецслужб задействовали его сына — гражданина Польши Любоша Корбу (1998 г. р.), проживающего в городе Катовице», — уточнили в ведомстве.
Отмечается, что Корба был завербован Службой безопасности Украины в августе 2025 года в Тернополе.
Украинские спецслужбы обеспечили Корбу пистолетом из схрона в Подмосковье.
«Он изъял из схрона в Московской области ПМ с глушителем и боекомплектом, заложенный спецслужбами Украины», — проинформировали в ФСБ.
Сообщается, что там же он получил электронный ключ от входной двери в подъезд, где жил Алексеев. Его через тайник передала сбежавшая на Украину Зинаида Серебрицкая, которая арендовала квартиру в доме.
Спецслужбы Украины предлагали вознаграждение в размере 30 тыс. долларов за убийство Владимира Алексеева.