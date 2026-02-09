В Омской крепости сделают 16-метровое чучело Зимы из новогодней ёлки

В следующее воскресенье, 22 февраля, на территории Омской крепости устроят широкие масленичные гуляния: с полудня до 16:00 здесь будут работать тематические зоны, посвящённые традициям праздника — от народных гуляний и игр до гастрономии и ярмарок.
Центром события станет главная городская ёлка: для неё приготовили специальный «наряд», чтобы на один день она превратилась в 16-метровое чучело Зимы. Однако сжигать его, в отличие от скульптуры такой же высоты в парке на Зелёном острове, не будут.
На главной сцене в Омской крепости выступят омские музыкальные коллективы. Гостей также ждут масленичные забавы: ходули, бои мешками, метание бутафорских блинов, «взятие» снежных редутов, а после активных игр — горячий чай с блинами.