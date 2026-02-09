Ричмонд
Британский премьер Кир Стармер может покинуть свой пост в течение недели

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может подать в отставку в течение недели, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в правящей Лейбористской партии. Причиной называют скандал с назначением Питера Мандельсона, который был знаком с обвиненным в педофилии финансистом Джеффри Эпштейном, на пост посла в США. Уже подал в отставку глава аппарата премьера Морган Максуини.

Некоторые депутаты и сотрудники Даунинг-стрит, 10 призывают коллег убедить Стармера уйти или самим выйти из кабинета министров, чтобы спровоцировать его отставку. По словам советника одного из министров, вероятность сохранения Стармером поста в течение недели оценивается как «50 на 50».

Ради удержания власти Стармер может вернуть в правительство бывшего заместителя Анджелу Рэйнер или повысить Эда Милибэнда, чтобы удовлетворить амбиции министров. Оба ранее назывались возможными преемниками премьера в случае его ухода.

Также среди потенциальных кандидатов на пост лидера партии и премьер-министра называют главу Минздрава Уэза Стритинга, министра внутренних дел Шабану Махмуд, главу МИД Иветт Купер и министра обороны Джона Хили с его заместителем Алистером Карнсом. При смене лидера новые всеобщие выборы проводиться не будут — лейбористы могут избрать нового премьера внутри партии, передает издание.

Ранее Стармер во время допроса по делу Эпштейна хватал себя за руки, чтобы они не дрожали.

