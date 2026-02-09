Британский премьер Кир Стармер может покинуть свой пост в течение недели

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может подать в отставку в течение недели, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в правящей Лейбористской партии. Причиной называют скандал с назначением Питера Мандельсона, который был знаком с обвиненным в педофилии финансистом Джеффри Эпштейном, на пост посла в США. Уже подал в отставку глава аппарата премьера Морган Максуини.