В Башкирии ввели бесплатную юрпомощь для лишенных родительских прав

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон о расширении бесплатной юридической помощи для граждан, лишенных или ограниченных в родительских правах. Об этом сообщил председатель Госсобрания республики Константин Толкачев.
Теперь эти категории граждан смогут получить не только консультации, но и помощь в составлении заявлений, жалоб и ходатайств. По словам Толкачева, это важный шаг социальной поддержки в Год большой и дружной семьи. Профессиональная помощь должна дать людям шанс на исправление ошибок и воссоединение семьи.
Закон был принят на последнем заседании парламента республики.