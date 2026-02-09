Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии ввели бесплатную юрпомощь для лишенных родительских прав

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон о расширении бесплатной юридической помощи для граждан.

Источник: АиФ

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон о расширении бесплатной юридической помощи для граждан, лишенных или ограниченных в родительских правах. Об этом сообщил председатель Госсобрания республики Константин Толкачев.

Теперь эти категории граждан смогут получить не только консультации, но и помощь в составлении заявлений, жалоб и ходатайств. По словам Толкачева, это важный шаг социальной поддержки в Год большой и дружной семьи. Профессиональная помощь должна дать людям шанс на исправление ошибок и воссоединение семьи.

Закон был принят на последнем заседании парламента республики.