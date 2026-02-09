В Башкирии ввели бесплатную юрпомощь для лишенных родительских прав

Теперь эти категории граждан смогут получить не только консультации, но и помощь в составлении заявлений, жалоб и ходатайств. По словам Толкачева, это важный шаг социальной поддержки в Год большой и дружной семьи. Профессиональная помощь должна дать людям шанс на исправление ошибок и воссоединение семьи.