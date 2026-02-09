Белая медведица Думка в зоопарке под Омском наслаждается зимним солнцем

Полярная медведица Думка из зоопарка под Омском стала местной знаменитостью. В эти зимние дни посетители могут наблюдать, как она с удовольствием принимает солнечные ванны, демонстрируя своё царственное спокойствие.
Её поведение покоряет зрителей. Однажды, выйдя к публике, она произвела такое впечатление, что одна из посетительниц назвала её истинной леди и почти час стояла у вольера, наблюдая, как медведица ест.
Характер Думки непредсказуем: после минут созерцания на солнце она может начать весело копаться в сугробах или кататься с горки. Сотрудники отмечают, что эту медведицу нужно видеть — её грация и индивидуальность покоряют каждого.
