Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белая медведица Думка в зоопарке под Омском наслаждается зимним солнцем

Характер Думки непредсказуем.

Источник: Большереченский зоопарк имени В.Д. Соломатина

Полярная медведица Думка из зоопарка под Омском стала местной знаменитостью. В эти зимние дни посетители могут наблюдать, как она с удовольствием принимает солнечные ванны, демонстрируя своё царственное спокойствие.

Её поведение покоряет зрителей. Однажды, выйдя к публике, она произвела такое впечатление, что одна из посетительниц назвала её истинной леди и почти час стояла у вольера, наблюдая, как медведица ест.

Характер Думки непредсказуем: после минут созерцания на солнце она может начать весело копаться в сугробах или кататься с горки. Сотрудники отмечают, что эту медведицу нужно видеть — её грация и индивидуальность покоряют каждого.

Ранее мы сообщали, что в Черлаке посреди холодной зимы зацвела верба.