Норвегия впервые обошла Россию по количеству олимпийских медалей в лыжных гонках

Норвегия получила 130-ю медаль в лыжных гонках за время своего участия в Олимпийских играх. Бронза по итогам соревнований по скиатлону досталась Хейди Венг. Медаль позволила Норвегии стать лидером по количеству призовых мест в данном виде спорта, опередив Россию, сообщает sovsport.ru.