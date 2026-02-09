Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Норвегия впервые обошла Россию по количеству олимпийских медалей в лыжных гонках

Норвегия получила 130-ю медаль в лыжных гонках за время своего участия в Олимпийских играх.

Норвегия получила 130-ю медаль в лыжных гонках за время своего участия в Олимпийских играх. Бронза по итогам соревнований по скиатлону досталась Хейди Венг. Медаль позволила Норвегии стать лидером по количеству призовых мест в данном виде спорта, опередив Россию, сообщает sovsport.ru.

Количество медалей, полученных сборными СССР и России, в совокупности составляет 129.

Также Норвегия заняла первую строчку в неофициальном командном зачете ОИ.

Олимпийские игры проходят в Италии, они продлятся до 22 февраля. Российские спортсмены участвуют в нейтральном статусе.

Читайте материал «Отклонен протест российской стороны после олимпийского турнира по скиатлону».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.