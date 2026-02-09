Суд отменил контракт с застройщиком на трамвайную линию в Новосибирске

Торги на проектирование и строительство линии от улицы Волочаевской до автовокзала «Восточный» состоялись в 2021 году, победителем без конкуренции стало ООО «СпецТрансСтрой». Впоследствии условия контракта были изменены, что привело к значительному удорожанию, а МП «МЕТРО МиР» выступило также в роли субподрядчика. Весной 2025 года ФАС обвинила обе организации в картельном сговоре. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Ранее компания «СпецТрансСтрой» уже привлекала внимание в связи с неисполнением обязательств по ряду крупных проектов в регионе, включая строительство станции метро «Спортивная».