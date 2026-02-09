Суд отменил контракт с застройщиком на трамвайную линию в Новосибирске

Арбитражный суд Новосибирской области 3 февраля 2026 года признал недействительными контракты на строительство трамвайной линии на Гусинобродском шоссе, заключённые между МП «МЕТРО МиР» и компанией «СпецТрансСтрой». Иск был подан прокуратурой после выявления картельного сговора. Суд обязал подрядчика вернуть в городской бюджет более 97 миллионов рублей, однако бюджетные средства по факту освоены, а трамвайная линия так и не построена. Сообщает «Прецедент».
«Компания “СпецТрансСтрой”: “стала “прокладкой” при освоении бюджетных средств”, — заявили ранее в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), комментируя схему взаимодействия между заказчиком и подрядчиком.
Торги на проектирование и строительство линии от улицы Волочаевской до автовокзала «Восточный» состоялись в 2021 году, победителем без конкуренции стало ООО «СпецТрансСтрой». Впоследствии условия контракта были изменены, что привело к значительному удорожанию, а МП «МЕТРО МиР» выступило также в роли субподрядчика. Весной 2025 года ФАС обвинила обе организации в картельном сговоре. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Ранее компания «СпецТрансСтрой» уже привлекала внимание в связи с неисполнением обязательств по ряду крупных проектов в регионе, включая строительство станции метро «Спортивная».